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Başkan Özcan Kendinden Geçti

Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımımızın 3-0 kazandığı maçta Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan resmen kendiden geçti.

Başkan Özcan Kendinden Geçti

Haber: Aysun Beykoz

Bolu’nun Sultanları 3-0 kazandığı maçın 3 setinde de farklı sayılarla geriye düşmesine rağmen bu setlerinde üçünü de kazanarak rakibine puan kaptırmadı. Mücadeleyi her hafta olduğu gibi tribünden takip eden başkan Özcan, özelikle setlerin son bölümlerinde ekibimizin arka arkaya gelen sayılarla kendinden geçti. Kritik maçta Bolu Belediye başkanı Tanju Özcan bir taraftar gibi yeşil beyazlıları coşkuyla desteklerken, mücadele sonunda tribünlere ve Bolu'ya bu heyecanı yaşatan sporcularımızı ve teknik heyeti tek tek tebrik etti. Başkan Özcan'ın bu hali ise objektiflere yansıdı.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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