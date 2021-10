Başkan Özcan’a özel teşekkür

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediyespor’un Fenerbahçe maçında ki coşkuya kayıtsız kalamayarak protokol tribününden kendini taraftarın arasına atan başkan Özcan için kırmızı beyazlı yönetim kurulu bir mesaj yayınladı.

Bolu Belediyespor yönetim kurulu imzalı açıklamada; 2800 Sporcusu ile Bolu'nun en büyük spor kulübü ve en büyük sivil toplum örgütlerinden biri olan Bolu Belediyesporumuzun en büyük gücü ve destekçisi Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan Misli.com Sultanlar Ligindeki ilk maçımızda her zaman olduğu gibi bizleri yalnız bırakmamıştır.

Sayın Başkanımız Tanju Özcan bu sezon Bolu'da bayram havası yaşatacak iç saha maçlarımızın ilki olan Fenerbahçe Opet maçında taraftarımız ile bu coşkuya ortak olarak ne kadar doğru yolda olduğumuzu göstermiş ve ilimize katmak istediğimiz spor coşkusuna önderlik etmiştir.

"Hedefimiz Bolu'da her yaştan her bireye spor yaptırmak" diyerek çıktığımız bu yolda 2800 sporcumuz ve velilerimiz ile birlikte kocaman bir aile olan ve büyümeye devam eden Bolu Belediyesporumuzun her adımında bizlere öncülük eden, her platformda destek veren Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan'a bir kez daha teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.