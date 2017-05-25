Haber: Aysun Beykoz

Play off maçlarında takımın başarılı olacağını inandığını dile getiren Çarıkçı, “Göreve geldiğimizde bi yapılanma içine girdik. Takımın şampiyonluğu için kendimize 2 – 3 sezon hedef koymuştuk. İyi bir ivme yakalayıp play off’lara kalmayı allah nasip etti. Süper Ligin gelirleri son yayın ihalesiyle birlikte oldukça arttı. Mutlaka Süper Lig’de yerimizi almalıyız” dedi.

HER ŞEY TARAFTARIMIZ İÇİN…

Başkan Çarıkçı kongre sürecinden bugüne taraftarın büyük desteğini gördüğünü belirterek, “Bizler taraftarımız için varız. Taraftar olmasa sporun bir anlamı yok. Sağ olsun iyi günde kötü günde hep yanımızda oldular. Halen desteklerini hissediyoruz. Play off maçlarında da gereğini yapacaklardır” şeklinde konuştu.

BASINIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ…

Başkan Çarıkçı Bolu basınını da unutmayarak, “Basınımızla da güzel bir ortam yakaladık. Hep olumlu ve yapıcı eleştiride bulundular. Zor günlerde bile takıma ve bize sahip çıktılar. Bunlar şampiyonluk için çok önemli şeyler. Kendilerine de teşekkür ederim. İnşallah 4 Haziran’da şampiyonuz” dedi