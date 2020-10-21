Başkan Suskunluğunu Koruyor

Boluspor bu sezon kötü günler geçirirken Boluspor Başkanı Abdullah Abat'tan hiç ses çıkmaması kafalarda soru işareti bıraktı.

Başkan Suskunluğunu Koruyor

Haber: Ceylan Beykoz

Sezon başı camianın ve taraftarın büyük desteğini arkasına alarak Boluspor Başkanlığına seçilen Abdullah Abat gündeme dair hiçbir açıklama yapmaması dikkat çekti. İlk 5 haftada alınan kötü sonuçlar, hocanın geç gönderilmesi, yeni hocanın daha bulunmaması, 20'ye yakın yapılan transferden çoğundan faydalanılamaması, sakat olarak transfer edildiği iddia edilen tartışmalı transferler, harcanan transfer bedelleri, sportif direktörün camiada sorgulanması ve aldığı yüksek maaş gibi konularda herhangi açıklama yapmaması, suskun ve basından uzak kalması camiada merak konusu oldu. Başkan Abat'ın önümüzdeki günlerde açıklama yapıp yapmayacağı, yine suskun mu kalacağı camiada merak uyandırıyor.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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