Başkan taraftara



Başkan Abat “5-6 transfer daha yapacağız”

Boluspor Başkanı Abdullah Abat, yeni sezon öncesi 5-6 transfer daha yapacaklarını açıklayarak, “Şu ana kadar 7 transfer yaptık. 5 yada 6 futbolcu ile daha anlaşmak istiyoruz. Bizim hedefimiz ilk 6 bu yıl ama inşallah nasip olursa üst lige çıkmak adına bu ligde son senemiz diyoruz” dedi.

Başkan Abat, kırmızı beyazlı takımın hedefinin ilk 6 olduğunu vurgulayarak, “Her şey parayla olmuyor. Çok büyük paralarla yapılmış takımların da başarısız olduğu dönemleri biliyoruz. Boluspor’un hedefi hiçbir zaman kümede kalmak olmamıştır. Bizim hedefimiz ilk 6 bu yıl ama inşallah nasip olursa üst lige çıkmak adına bu ligde son senemiz diyoruz. Bunu futbolculara da teknik heyete de söyledik. Tabi bu başarı para ile gelecek. Futbolcuların kısa vadede alacaklarını alması gerekiyor. Bu futbolcuların primleri var. Bunun organizasyonunu planlamasını yapıp yolumuza devam ediyoruz. Bunu yaparken de tabi kurumsallık adına ve Boluspor’un gelirlerini arttırmak adına projelerimiz var.” diye konuştu.

Futbolcular Tesiste Kalmayacak

Başkan Abat, futbolcuların artık tesislerde kalmayacağını ifade ederek şunları söyledi:

“Bu yıl farklı bir karar aldık. Futbolcular tesislerde kalmayacak. Herkesin odası var ama antrenman saatlerine yakın kulübe gelinecek ve antrenmanlarını yaparak evlerine gidecekler. Böylelikle daha profesyonel bir kulüp olma yolunda değişik adımlarımız var. Ama tabi her şey bir anda olmuyor. Adım adım gerçekleştiriyoruz. Özellikle tesislerle alakalı yaptığımız zemin çalışmalarının ne kadar başarılı olduğunu sahaya baktığınız da göreceksiniz. Gelen gözlemciler bile ilk defa sahaların bu kadar verimli ve 1.sınıf kalitede olduğunu söylüyor. Bu konuda da Tacettin Turan arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Kendi işini bırakıp gece gündüz bu işler için çalışıyor. Yönetimdeki tüm arkadaşlar özveri ile çalışıyor. Tabi bu sürede yorulan bazen sıkıntıları olanlar olabiliyor. Yönetimi çok kısa bir sürede yapmıştık. Bazı arkadaşlara izin verdik. Yolumuza bu işe gönül vermiş bu işe daha çok efor sarf edecek arkadaşlarla devam etmek istiyoruz. Aslına bakarsanız yönetimlerin bu kadar çok kalabalık olmasına ben karşıyım. Gerçekten burada Boluspor’a faydalı olacak insanların olması gerekiyor. Ama bu da tabi gelirle alakalı. Boluspor’un kalıcı gelirleri olduğu takdirde farklı insanlarla Boluspor yoluna devam edebilir. Artık klasikleşmiş üç beş kişinin etrafında dönüp dolaşması gerçekten hem o insanları yoruyor hem de Boluspor’unvizyonunu ilerlemesini durduruyor. Çünkü her gelen farklı bir şey yapıyor. Burada kurumsal bir yapı olduğu takdirde gelen arkadaş o işin geliştirmesini araştırmasını yapacak üzerine bir şeyler koyup devam edecek”

Şuana kadar 7 transfer yaptıklarını ve 5 yada 6 futbolcu ile daha anlaşmak istediklerini belirten Abat “9 tane ilk 11’de oynayacak oyuncularımızı takımda tuttuk. KabongoKasongo ve Selmani ile ilgili teklifler oldu fakat Kasongo için 500 Bin Euro, Selmani için de 1 milyon Euro istiyoruz. Gelen teklifler bizim için yetersiz de bu yüzden de oyuncularımızla yolları ayırmayı düşünmedik. Ayrıca bu futbolcularımızla 2 yıllık daha sözleşmemiz var. Gelecek yıl kongre var. Gelecek arkadaş biz oluruz olmayız onların eline de kulübe gelir getirecek futbolcuları burada tutmaya çalışıyoruz. Bizim tek amacımız Boluspor’un menfaati. Bunun dışında biz bu sezon çok iyi transferler yaptık aslında. Bu ligi iyi bilen ErkamReşmen’i kadromuza kattık. Sol beke Abdurrahim Dursun’u aldık. Bu işler tabi uzun süren işler. Biraz sıkıntılı süreçler yaşadık bunlarla alakalı ama. İkili ilişkilerle transferleri hallettik. Eray Ataseven’e bir bonservis bedeli ödemeden transferi gerçekleştirdik. Arnavut oyuncu Bregu ise gerçekten bu ligden bütün takımların istediği bir oyuncuydu. Biz Bregu ile 1 ay önce ön protokol yaptık ama bunu basına duyurmadık. Çünkü şampiyonlar ligi maçı oynayacaktı. Protokolü bunu oynamadan geçerli hale gelmeyecekti. Bir zamanlar Beşiktaş’ın istediği Talha’yı 3 yıllığına transfer ettik. İlerde gelişmeye ve yıldız olmaya aday altyapı futbolcularımızı da takımda tutmaya çalışıyoruz. Tekrardan bitirdiğimiz 2 transfer ama bunları açıklayamıyoruz. Çünkü futbolcuların gelmeleri gitmeleri vizeleri ile günlerdir uğraşıyoruz. Büyük ihtimalle Çarşamba günü aramıza katılacaklar. Bunları da geldikleri zaman duyuruyoruz. Görüştüğümüz her futbolcunun ismini duyurduğumuz anda futbolcunun buraya gelmesi çok zor oluyor. Bregu’yu yazmışlardı mesela. Biz ön protokol yapmış olmasaydık değeri en az 2 katına çıkacaktı. Ama şunu söyleyim 5-6 futbolcu daha kadromuza katacağız. Sahada mücadele edecek yüreğini koyacak futbolculardan oluşan bir kadro kurmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Abat’tan taraftara çağrı

Son olarak kırmızı beyazlı taraftarlara da seslenen Abat, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Taraftarlar Boluspor’un başarısı için ellerinden geleni yapmalı. Takım öne geçebilir bu durumda ellerinde çekirdek çitlemeleri, takım geriye düşebilir bu durumda da hakaretler saydırmaları hoş şeyler değil. Bu işler gerçekten kolay değil. Bizim gecemizi gündüzümüze katıyoruz, çocuğumuzu eşimizi işimizi bir kenara bırakıyoruz bu işler için uğraşıyoruz. Gerçek Boluspor taraftarlarını ayırarak konuşuyorum. Eğer tribüne sadece hakaret etmek için gelenlerin tespiti için elimizden geleni yapacağız. Gerçekten taraftarlık yapacakların maçlara girmesini sağlamamız lazım. Passoligler herhalde pazartesi günü hazırlanacak. Kombine satışları da önümüzdeki hafta başlayacak. Herkesi bir an evvel kombine almaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.