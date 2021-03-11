Başkan Turan güven tazeledi

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Doğa Sporları ve Off Road Kulübü olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Tüm üyelerin katılımıyla gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Burhan Turan bir kez daha başkan seçilerek güven tazeledi.

BOLOFF Kulübü yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:

Başkan Burhan Turan

Bşk.Yrd. Hakan Taşlı

Sekreter Mustafa Sekmen

Muhasip Abdullah Öztürk

Asil Üye Özcan Yücedağ

Seçim sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Turan “Geçtiğimiz dönem pandeminin etkisinden dolayı çok fazla etkinlik yapamadık. İlerleyen süreçte yasaklara da uyarak yine etkinliklerimize devam edeceğiz. Üyelerimize, Bolu halkına ve bütün off-road severlere sağlıklı güzel günler diliyorum” dedi.

Bilinçsiz Off-Road’culara izin yok

Şu süreçte doğaya zarar veren bilinçsizce off-road yapmaya çalışan bir çok kişinin olduğunu ve bu konuda çoğu kez şikâyet aldıklarını belirten Burhan Turan “Bu arkadaşlar bizim üyemiz değil. Onlar bilinçsizce off-road yaptıklarını zanneden ve doğaya zarar verenlerdir. Bizim kulübümüz üyesi olan hiç kimse böyle bir şey yapmaz. Biz aksine doğaya sahip çıkan, soğuk kış aylarında yaban hayvanlarını besleyen tamamen doğayı seven üyelerden kurulu bir derneğiz. Bu tarz bilinçsizce off-road yapmaya çalışanları doğaya zarar verenleri kınıyoruz ve üyelerimizden de insanları gördükleri yerlerde uyarmalarını istiyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Turan’ın açıklamalarının ardından 2021 Kasım ayında ilimizde düzenlenmesi planlanan “BAJA” yarışı hakkında brifing verildi.