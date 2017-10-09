Bu konu ile ilgili yazımı ilerleyen haftalarda yazmayı düşünüyordum ama İzlanda’nın Türk milli takımını Eskişehir’de 3 – 0 gibi farklı skorla yenmesi bana bu yazıyı yazmama sebep oldu.

İzlanda’yı bir inceleyelim. Bolu ile kıyaslayarak, dünya futbolunda Türkiye’nin 27’inci sırada olduğunu İzlanda’nın 22’İnci sırada olmasından kaynaklanan bir hatırlatma ile gelelim, Bolu ile İzlanda’yı karşılaştırmaya.

Bolu’nun nüfusu 2016 sayımlarında 299 bin 896, İzlanda’nın nüfusu 334 bin 252. Kış şartları Bolu’ya benzeyen bir ülke. Kışın soğuk havalardan etkilenmeyen 20 futbol sahası var, İzlanda’nın (Fuat Hoca istiyor ya alttan ısıtmalı saha, ondan!) Hafta içi alttan ısıtmalı sahada çalışacak, hafta sonu alttan ısıtmasız sahada maç yapacak. İzlanda’da küçücük çocukların oynaması için 150 küçük saha yapmışlar. Bizim Bolu’da hiç yok!

Boluspor’un 28 Mayıs 2016 kongresinde çıkıp bir konuşma yapmıştım. 30 – 35 Milyon bütçesi olan bir kulüpte 24 – 25 Milyonunu futbolcu transferlerine ayıran bir kulübe niye başkan olmak istediklerini iki başkan da açıklasın, dedim. İkisinden de tık çıkmadı. Şimdiki başkan Necip Çarıkçı, bu yılın bütçesine 20 Milyon dedi. Geçtiğimiz yıldan hiç haberimiz yok ama 21 transfer yaptığımızı herkes biliyor. Bu yılda 1. Etaptaki transfer sayımız 12 ve Ocak’ta ne olur Allah bilir. Niye bunları söyledim? İzlanda 2 bin yılından bu güne gelinceye kadar altyapılarına değer vermişler. Bizde ne olmuş yayıncı kuruluştan gelen para, federasyondan gelen paralar nerelere harcanmış? Göreve gelen her başkan bizimkide kısa yoldan başarıya ulaşmak istiyor. Pahalı transferler yapıp günü kurtarmanın yollarını arıyorlar.

Doğrusu, Federasyon bu gelirlerin yüzde 10 veya yüzde 20’sini futbolcu yetiştirmeye harcanması kuralına bağlasa, bunları denetlese, İzlanda bizi niye yendi diye düşünmeyiz. Altyapıya önem veren Türkiye’de bu günlerde herkesin ağzında olan Altınordu’nun Başkanını hiçbir kanalda konuşurken gördünüz mü? Gelirimiz yok, belediye, bakanlar bize yardım etmiyor diye ağladığını gördünüz mü? Adam işine bakıyor. Bolu’daki Altınordu maçında başkanları var mıydı? Yoktu. Bizimkiler ne yapar? Bilecik bardağı gibi dizilip boy boy resim verirler. Adamı hiç bir basın kuruluşunda gördünüz mü? Adamın yaptığı güzellikleri bizimkiler yapsalar yemin ediyorum uzayda televizyon kanalı olsa oraya çıkarlar. Ondan sonra çıkıyorlar proje takımıyız…

Bakın ilginç bir şey hatırlatayım. Geçtiğimiz yıl 17’inci hafta Eskişehir, Göztepe, Yeni Malatya 31, Sivasspor 29 puanla 4’üncü sırada arkasında Boluspor 27 puan ile 5’inci sırada. Kimler çıktı süper lige Göztepe, Yeni Malatya, Sivasspor. Biz ne yaptık? Emre Kılınç’ı Sivasspor’a sattık. (İsterseniz onları da bir bir anlatırım) Yani rakibe ne dedik? Biz çıkmak istemiyoruz, alın Emre’yi siz çıkın. Emre geçen sene nasıl oynadı Sivas’ta ve halen neler yapıyor? Anlatmaya gerek yok, herkes görüyor. Proje takımı ha!!!

Bu yılda projeye devam! Başkan çıktı, ikinci yılda hedefimiz süper lig, 7’inci hafta Fuat Hoca açıklıyor geçen seneki başarıyı sağlayacağız. Yani play – off. O zaman niye bu kadar transfer yaptınız? Çok kaliteli takım olduğunuzu iddia ediyorsunuz ya... Niye hedefiniz Süper Lig değil de play – off? Futbol Şube Sorumlusu görevi bırakıyor. Altyapı sorumlusu görevi bırakıyor. Bunlar yaşanırken, başkan çıkmış hala başkanda benim, altyapı sorumlusu da benim, Futbol Şube Sorumlusu da benim diyor! O zaman diğer 38 kişiye ne gerek var? Bu ne egodur?

Başkan diyor ki, Gaziantep’in durumuna düşmeden gençleri oynatmam! İşte Boluspor bu zihniyetle alt yapıdan tek bir oyuncu çıkarma şansı yakalayamaz. Demek oluyor ki, proje falan tamamen hayal ve söylemden başka bir şey değil. U Takımlarındaki 2 oyuncuyu niye Fenerbahçe’ye verdiniz? U 21 Takımına Vrede’yi ve Sane’yi niye gönderip oradaki çocukların önünü kesiyorsunuz?

Her şeyi bilen olarak siz kötü oyuncuları alacaksınız ama adamlar sözleşmelerini öyle güzel yapıyor ki gönderemiyorsunuz. Gönderiyorsun da nereye, U21’e Alt yapıya… 1 yılda alt yapıya ayırdığın para 750 bin TL, sadece Vrede’ye verdiğin parayla eş değerde.

Böyle yöneticiler, böyle zihniyetler olduğu sürece bizi İzlanda’da yener, Papua Yeni Gine’de yener. Onun için İzlanda’ya yenildik diye üzülmeyelim. Bu durumlarda getirenlerin 1 – 2 hafta sonra gene aynı zihniyetlerle kulüpleri yöneteceklerine adım gibi eminim. Çünkü zihniyet hep aynı GÜNÜ KURTARALIM, Banane Türk futbolundan!!!