Haber: Gönül Olutürk

Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Ara transfer sezonun başlarında transfer yapmayacaklarını açıklayıp daha sonra Ahmethan Köse transferini açıkladı. Ahmet hanı bedelsiz kiraladıklarını, sadece maaş ödemesi yapacaklarını belirtten Necip Çarıkçı “Ahmethan'ı sezon sonuna kadar Fenerbahçe'den bedelsiz kiraladık. Ahmethan'a sadece maaş ödemesi yapacağız. Fenerbahçe'ye bu transferde bonservis ya da kiralama bedeli ödemedik. Transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ahmethan ile birlikte transfer dosyasını kapattık. İkinci devreye başlamadan önce bir kupa maçımız var. Kupa maçından sonra deplasmanda oynayacağımız Giresunspor karşılaşmasıyla da lige tekrar başlayacağız” dedi.