Başkandan Bolu Maçı Uyarısı

Haber: Volkan Yılmaz

Eren’in bu toplantıda futbolculara daha oynanacak 11 maç ve alınabilecek 33 puan olduğunu hatırlatarak; “Arkadaşlar daha hiçbir şey bitmedi. Evet, zor bir süreçten geçiyoruz ancak geldiğimiz noktada iyi sonuçları alanda kötü sonuçları alan da bu takım. Her zaman söyledim yine söylüyorum… Ben sizlere güveniyorum ve neler yapabileceğinizi biliyorum. Sizlerde kendinize güvenin ve çıkın gerçek gücünüzü yeniden herkese yeşil sahada gösterin. Önümüzde Boluspor maçı var. Bolu maçını kazanıp hep birlikte önümüze yeni bir sayfa açalım” şeklinde ifadeler kullandığı bilgisine ulaşıldı.