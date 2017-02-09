Haber: Aysun Beykoz

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ertem, "Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig Bayanlar B grubunda mücadele eden Bolu Belediyespor ve Pursaklar Belediye maçı Pursaklar Belediye Başkanı Sn. Selçuk Çetin'in katılımı ile 17 Temmuz Spor Salonunda gerçekleşti. Oldukça çekişmeli geçen kritik maçı Bolu Belediyespor 3-1’lik skorla yendi ve 4. sıraya çıkma başarısı gösterdi. Maç sonunda Pursaklar Belediye Başkanı Sn. Selçuk Çetin ile birlikte makamımda hasbihâl etme fırsatımız oldu. Kendilerine nezaketlerinden dolayı teşekkür eder, esenlikler dilerim" dedi.