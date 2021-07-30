Başkanlar Bolu’da buluştu

Haber: Okay Özcan

Düzcespor Kulüp Başkanı Gökhan Kapoğlu, Boluspor Kulüp Başkanı Abdullah Abat ve yönetim kurulu üyeleriyle Boluspor Tesislerinde bulunan kulüp binasında bir araya geldi ve yeni sezon öncesinde başarı dileklerini iletti.

Bugün öğleden sonra gerçekleşen ziyarette iki komşu güzide kulübün birlik ve beraberlik mesajları vermesi dikkat çekti. Başkanlar yaptıkları açıklamada “Bir takımın Süper Ligi, diğer takımın ise 2.Ligi kovaladığını ifade eden iki kulüp başkanı kendi liglerinde şampiyon olmak adına her zaman fikir alışverişinde olacağını” dile getirdiler.

Yapılan görüşmenin ardından Kulüp Başkanları Abdullah Abat ve Gökhan Kapoğlu objektiflerin karşısına geçerek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2021, 17:01