Başkent derbisinde 3 puan Ankaraspor'un

Haber: Aysun Beykoz

TFF 1. Lig'de 19. haftasında başkent derbisinde Ankaraspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi.

Yoğun kar yağışı ile başlayan mücadelede iki takımın futbolcuları da zor anlar yaşadı.

İlk 45 dakikanın uzatma bölümlerinde 45+5' Pedersen Ankaraspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

53. dakikada Keçiörengücü Ankaraspor karşısında penaltı kazandı, Burak kaçırdı.

Mücadelede başka gol olmayınca Başkent derbisinde kazanan Ankaraspor oldu.

Osmanlı Stadı'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmada hakem Kadir Sağlam düdük çaldı.

Ankaraspor, bu maç 13 puana yükselerek 8 maçlık galibiyet hasretini dindirdi.

Diğer başkent temsilcisi Ankara Keçiörengücü ise 31 puan kaldı,

11'ler

Ankaraspor: Osorio, Levent, Ercan, Mudimu, Mahmut, Tevfik, Doğukan, Samed Ali, Olatunbosun, Eric Ayuk, Pedersen

Keçiörengücü: Metin, Fatih, Tayfun, Soner, Abdulkadir, Süleyman, Burak, İrfan, Cem, Barış Alper, Kone