Kırmızı-beyazlılar bu yenilgiyle ligde üst üste 2.kez sahadan puansız ayrıldı. Ev sahibi Ankaragücü ise galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Son 3 haftada yendiği takımların hocası istifa eden Ankaragücü Boluspor'u da yenince gözler Fuat Çapa'ya çevrildi.
Stadyum: Ankara 19 Mayıs
Hakemler: Onur Karabaş, Cemal Alpay, Selahattin Altay
MKE Ankaragücü: Korcan, Erdem, Alihan, Gençer, Sedat (71.dk.Putsila), Kenan, Mehmet, Arif, Doka (62.dk.Abdülkadir) Umut, İlhan
Boluspor: Ertuğrul, Arapi, Franco, Furkan, Caner, İrfan (58.dk.Akabueze), İshak, Melih, Sefa (58.dk.Santos), Yusuf Emre (76.dk.Guido), Poepon
Goller: 45+1.dk. ve 87.dk. Umut (Ankaragücü)
Sarı Kartlar: 6.dk.Sedat (Ankaragücü), 23.dk.Sefa, 43.dk.Sefa (Boluspor)
Maçtan Dakikalar
19.dk: Umut'un topu direkten döndü, dönen topta Sedat'ın vuruşu çizgiden çıktı.
31.dk: Mehmet Sak'ın ortasında, altı pasta topla buluşan İlhan'ın kafa vuruşu, üstten auta gitti.
45.dk.(GOL): Mehmet Umut Nayir'in muhteşem slalomunun ardından sağ ayağının dışıyla topu ağlara gönderdi.
74.dk: Caner'in kullandığı serbest vuruşta top farklı şekilde üstten auta gitti.
88.dk.(GOL): Putsila'nın vuruşunda top direkten döndü, dönen topu Umut tamamladı ve fark 2'ye çıktı: 2-0. Bu gol maçında sonucunu belirledi.
Maçta 7562 biletli seyirci olduğu açıklandı.
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