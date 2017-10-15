Haber: Semih BAYKAL

Kırmızı-beyazlılar bu yenilgiyle ligde üst üste 2.kez sahadan puansız ayrıldı. Ev sahibi Ankaragücü ise galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Son 3 haftada yendiği takımların hocası istifa eden Ankaragücü Boluspor'u da yenince gözler Fuat Çapa'ya çevrildi.

Stadyum: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Onur Karabaş, Cemal Alpay, Selahattin Altay

MKE Ankaragücü: Korcan, Erdem, Alihan, Gençer, Sedat (71.dk.Putsila), Kenan, Mehmet, Arif, Doka (62.dk.Abdülkadir) Umut, İlhan

Boluspor: Ertuğrul, Arapi, Franco, Furkan, Caner, İrfan (58.dk.Akabueze), İshak, Melih, Sefa (58.dk.Santos), Yusuf Emre (76.dk.Guido), Poepon

Goller: 45+1.dk. ve 87.dk. Umut (Ankaragücü)

Sarı Kartlar: 6.dk.Sedat (Ankaragücü), 23.dk.Sefa, 43.dk.Sefa (Boluspor)

Maçtan Dakikalar

19.dk: Umut'un topu direkten döndü, dönen topta Sedat'ın vuruşu çizgiden çıktı.

31.dk: Mehmet Sak'ın ortasında, altı pasta topla buluşan İlhan'ın kafa vuruşu, üstten auta gitti.

45.dk.(GOL): Mehmet Umut Nayir'in muhteşem slalomunun ardından sağ ayağının dışıyla topu ağlara gönderdi.

74.dk: Caner'in kullandığı serbest vuruşta top farklı şekilde üstten auta gitti.

88.dk.(GOL): Putsila'nın vuruşunda top direkten döndü, dönen topu Umut tamamladı ve fark 2'ye çıktı: 2-0. Bu gol maçında sonucunu belirledi.

Maçta 7562 biletli seyirci olduğu açıklandı.