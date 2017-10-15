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15 Ekim 2017 Pazar
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    • Başkentin yolları taşlı

    Boluspor Ligin 8.haftasında Ankaragücü'ne 2-0 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü. Maçın golleri Umut Nayır'dan geldi.

    15 Ekim 2017 Pazar 15:02
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    Başkentin yolları taşlı
    Haber: Semih BAYKAL 

    Kırmızı-beyazlılar bu yenilgiyle ligde üst üste 2.kez sahadan puansız ayrıldı. Ev sahibi Ankaragücü ise galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Son 3 haftada yendiği takımların hocası istifa eden Ankaragücü Boluspor'u da yenince gözler Fuat Çapa'ya çevrildi.

     

    Stadyum: Ankara 19 Mayıs

     

    Hakemler: Onur Karabaş, Cemal Alpay, Selahattin Altay

     

    MKE Ankaragücü: Korcan, Erdem, Alihan, Gençer, Sedat (71.dk.Putsila), Kenan, Mehmet, Arif, Doka (62.dk.Abdülkadir) Umut, İlhan

     

    Boluspor: Ertuğrul, Arapi, Franco, Furkan, Caner, İrfan (58.dk.Akabueze), İshak, Melih, Sefa (58.dk.Santos), Yusuf Emre (76.dk.Guido), Poepon

     

    Goller: 45+1.dk. ve 87.dk. Umut (Ankaragücü)

     

    Sarı Kartlar: 6.dk.Sedat (Ankaragücü), 23.dk.Sefa, 43.dk.Sefa (Boluspor)

     

    Maçtan Dakikalar

     

    19.dk: Umut'un topu direkten döndü, dönen topta Sedat'ın vuruşu çizgiden çıktı.

     

    31.dk: Mehmet Sak'ın ortasında, altı pasta topla buluşan İlhan'ın kafa vuruşu, üstten auta gitti.

     

    45.dk.(GOL): Mehmet Umut Nayir'in muhteşem slalomunun ardından sağ ayağının dışıyla topu ağlara gönderdi.

     

    74.dk: Caner'in kullandığı serbest vuruşta top farklı şekilde üstten auta gitti.

     

    88.dk.(GOL): Putsila'nın vuruşunda top direkten döndü, dönen topu Umut tamamladı ve fark 2'ye çıktı: 2-0. Bu gol maçında sonucunu belirledi.

     

    Maçta 7562 biletli seyirci olduğu açıklandı.

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