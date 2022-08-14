Başkentte gol düellosundan eşitlik çıktı

Haber: Süleyman Kurt

Eryaman Stadı'nda oynanan müsabakada 6 gol atılırken, galip gelen olmadı. Başkent ekibi, sahasında Altınordu ile 3-3 berabere kaldı.

Altınordu'nun golleri 7 ve 17. dakikada Ahmet İlhan Özek ile 45'te Safa Kınalı'dan geldi.

Gençlerbirliği'nin gollerini ise 12'de Barış Alıcı, 28'de İlker Karakaş ve 43'te Aksel Aktaş kaydetti. Başkent ekibinde Gökhan Gül, 40. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçtan sonra Gençlerbirliği ve Denizlispor lige birer puanla başladı.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Gençlerbirliği ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Altınordu penaltı vuruşu kazandı. Kazanılan penaltı sonrasında topun başına geçen Ahmet İlhan Özbek kalecinin soluna doğru çok sert vurdu ve topu ağlara gönderdi. 0-1

12. dakikada Gençlerbirliği’nde savunmanın arkasına sarkan Barış Alıcı, ceza sahasına sağ çaprazdan çektiği şut ile uzak köşeden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

17. dakikada Altınordu, Erdi Dikmen’in gönderdiği pas ile savunmanın arkasına sarkan Ahmet İlhan kalecinin önde olduğunu görünce aşırtma bir vuruş ile skoru değiştirdi. 1-2

28. dakikada Gençlerbirliği, kaleyi tam önünde gören Barış Alıcı sert bir vuruş yaptı, Altınordu’nun kalecisi Ali Emre’nin kurtardığı topu iyi takip eden İlker Karakaş kalecinin solundan topu ağlara yuvarladı. 2-2.

40. dakikada Gençlerbirliği’nin kazandığı penaltı sonrası topun başına Gökhan Gül geçti. Sol köşeye sert vuran Gökhan Gül’ün şutunda kaleci Ali Emre gole izin vermedi.

43. dakikada Gençlerbirliği’nde sol kanattan gönderilen orta ile ceza sahası içerisinde buluşan sol Aksel Aktaş topu ağlarla buluşturdu. 3-2

45. dakikada ceza sahası dışı ilk metrelerinde topla buluşan Safa Kınalı bekletmeden yaptığı vuruş ile topu filelere gönderdi. 3-3

53. dakikada Gençlerbirliği’nde Ahmet Arda Tuzcu, ceza sahası sol çaprazından önü kapalı olmasına rağmen vuruşunu yaptı fakat kaleci gole izin vermedi.

70. dakikada Gençlerbirliği’nin atağında İlker Karakaş, ceza sahası sağ çaprazından sert vurdu, top yandan dışarı çıktı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Can Cengiz xx, Ogün Kamacı xx, Kağan Çalışır xx

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman xx, Musa Şahindere xx, Metehan Mert xx, Gökhan Gül x, Muhammed Bayır xx, Grechyshkin xx, Serdarcan Eralp xx, Ahmet Tuzcu x, Aksel Aktaş xx, (Mert Kula dk. 85 x) Barış Alıcı xx, İlker Karakaş xx (Sami Gökhan Altıparmak dk. 76 x)

Yedekler: Atalay Gökçe, Gökhan Altıparmak, Ataberk Gök, Zafer Göktüğ Erdem, Seyit Ali Kahya, Abdullah Şahindere, Kağan Özkan, Hüseyincan Kırıcı, Ulusoy Mert Kabasakal

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Altınordu: Ali Emre xx, Ali Dere xx, Volkan Fındıklı xx, Erdi Dikmen xx, Furkan Metin xx, Kubilay Aktaş xx, (Metehan Yılmaz dk. 85 ?) Kürşad Sürmeli xx (Sami Satılmış dk. 65 x), Şeref Özcan xx (Emircan Gürlük dk. 65 x), Safa Kınalı xx, Ahmet İlhan Özek xx (Emre Oymak dk. 85 ?), Ahmet Dereli x

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Metehan Yılmaz, Muzaffer Kocaer, Gökberk Efe, Rıdvan Koçak, Alperen Selvi, Yusuf Can Esendemir

Teknik Direktör: Arif Ufuk Kahraman

Goller: Ahmet İlhan Özbek (dk. 7 pen. ve dk. 17), Safa Kınalı (dk. 45) (Gençlerbirliği), Barış Alıcı (dk.12), İlker Karakaş (dk. 28), Aksel Aktaş (dk. 43) (Altınordu)

Sarı Kartlar: Şeref Özcan (dk. 38) (Altınordu)