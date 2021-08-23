Başkentte kazanan yok

TFF 1. Lig'in ikinci haftasında geçen sezon Süper Lig'den düşen MKE Ankaragücü, Kocaelispor'u konuk etti. Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

Başkentte kazanan yok

Haber: Aysun Beykoz

Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü - Kocaelispor karşılaştı. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonuçla MKE Ankaragücü ligde üst üste ikinci beraberliğini aldı.

Geçen hafta Ümraniyespor'a yenilen Kocaelispor'un ise henüz galibiyeti bulunmuyor.

Stat: Eryaman

Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Ali Akkor, Cemal Alpay

MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Yasin Güreler (Dk. 57 Pinto), Lukasik (Dk. 57 Abdullah Durak), Mehmet Murat Uçar, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 67 Ali Kaan Güneren), İshak Çakmak (Dk. 46 Şahverdi Çetin), Cem Ekinci, Eren Derdiyok

Kocaelispor: Korcan Çelikay, Cisse, Diogo Aleksis Özçakmak, Mehmet Taş, Musa Nizam, Pereira (Dk. 80 Ndlovu), Mandjeck, Yılmaz Özeren (Dk 90 + 5 Mevlüt Çelik), Benhur Keser (Dk. 65 İrfan Başaran), İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 65 Tisdel), Bahattin Köse

Sarı kartlar: Dk. 32 Mehmet Murat Uçar, Dk. 75 Eren Derdiyok (MKE Ankaragücü), Dk. 78 Yılmaz Özeren (Kocaelispor)

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