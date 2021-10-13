Başkentte kıl payı kaybettik

Haber: Ceylan Beykoz

Sultanlar maçta iki kez geriye düşmesine rağmen setleri eşitlese de öne geçtiği Tie-Break setinin sonlarında tecrübesizliğinin kurbanı olarak 15-12 kaybetti ve karşılaşmayı 1 puanla tamamladı.

Oldukça heyecanlı geçen maçta ekibimiz oynadığı oyunla ve verdiği mücadele ile salondaki sporseverlerden ve ekranlardan izleyenlerden büyük alkış alırken, temsilcimizin Sultanlar Liginin acemiliğini henüz atamadığı görüldü. Maçın hemen hemen tüm setlerinde tecrübeli rakibine oranla daha iyi bir oyun ortaya koyan Bolunun Sultanlarının setlerin son bölümlerindeki tecrübesizliği skorlara yansıdı.

Karşılaşmada ilk seti, 25-19 kaybeden ekibimiz 2. seti 25-22 kazanarak setlerde eşitli yakaladı. Oldukça heyecanlı geçen 3'üncü seti 26-24 geride tamamlayan takımımız 4. seti 25-19 kazandı ve skoru 2-2'ye taşıdı. Tie-Break setine oldukça iyi başlayan Bolunun Sultanları son bölümlerde istediğini yapamayınca final setini 15-12 kaybetti.

Bu sonuca rağmen ekibimiz ligdeki ilk puanını hanesine deplasmanda yazdırmayı başarırken, Karayolları karşılaşmadan 2 puan almayı başardı.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ayşim Erginay, Ali Sarıkuzu

Karayolları: Gizem Mısra Aşçı, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Gözde Yılmaz, Merve Nezir, Gerasymova (Gülçin Doğan, Yasemin Özel, Kübra Kegan, Fatmanur Yılmaz)

Bolu Belediyespor: Kharchenko, Burcu Şentürk, Calderon, Ceren Baysal, Havlickova, Elif Uzun (Özlem Güven, İdil Naz Kanbur, Şeyma Dilan Öztürk, Çağla Salih, Irmak Gökçen)

Setler: 25-19, 22-25, 26-24, 19-25, 15-12

Süre: 145 dakika (26, 31, 34, 31, 23)