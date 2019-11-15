Başkent’te Zorlu Randevu

Haber: Erdal Tanrıverdi
Lige şampiyonluk hedefiyle giren temsilcimiz son maçında heyecan dolu maçta Seyhan Belediyespor ile kendi sahasında 34-34 berabere kalmıştı. Zirve şansını sürdüren Sebenspor 17 Kasım Pazar günü saat 15.00’te Prof.Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda Başkenet Akademispor takımına konuk olacak. Temsilcimiz 8.hafta maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Ekibimiz maç öncesi 6.sırada yer alıyor. Ligde 8.haftanın programı şöyle:
8.HAFTA
17 Kasım Pazar
13.00: Ümitköy AİHL-Seyhan Belediyespor
13.00: Rize Gençlik Spor-Köyceğiz Belediyespor
15.00: Başkent Akademi Spor-Sebenspor
15.00: Aydın PTT-Amasya 1957 Suluova
16.00: Bahçelievler Belediyesi-Tokat Gençlik
17.00: Ankara Hentbol İhtisas-İstanbul ÜniversitesiGüncelleme Tarihi: 15 Kasım 2019, 14:14