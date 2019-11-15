Başkent’te Zorlu Randevu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Lige şampiyonluk hedefiyle giren temsilcimiz son maçında heyecan dolu maçta Seyhan Belediyespor ile kendi sahasında 34-34 berabere kalmıştı. Zirve şansını sürdüren Sebenspor 17 Kasım Pazar günü saat 15.00’te Prof.Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda Başkenet Akademispor takımına konuk olacak. Temsilcimiz 8.hafta maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Ekibimiz maç öncesi 6.sırada yer alıyor. Ligde 8.haftanın programı şöyle:

8.HAFTA

17 Kasım Pazar

13.00: Ümitköy AİHL-Seyhan Belediyespor

13.00: Rize Gençlik Spor-Köyceğiz Belediyespor

15.00: Başkent Akademi Spor-Sebenspor

15.00: Aydın PTT-Amasya 1957 Suluova

16.00: Bahçelievler Belediyesi-Tokat Gençlik

17.00: Ankara Hentbol İhtisas-İstanbul Üniversitesi

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2019, 14:14