Basket takımına destek zamanı!

Haber: Volkan Yılmaz

İlimizi Kadın Bölgesel Basketbol Liginde temsil edecek olan Artı Akademi Basketbol takımı sezonun ilk maçına çıkıyor. Artı Akademi Kadın Basketbol Takımı ilk hafta maçını evinde oynayacak. Artı Akademi Kulübü tarafından yapılan açıklamada Bolulu Basketbolseverler Karaçayır Spor Salonu’na davet edildi.

Bolu Halkına davet

Artı Akademi Kulübü Teknik Sorumlusu Serhat Tutucu bu zorlu karşılaşma öncesi tüm Basketbol severleri Karaçayır Spor Salonu’na davet etti. Serhat Tutucu açıklamasında “Bu hafta bayan Basketbol takımımız ilk maçına çıkıyor. Sahamızda Edirne DSİ ile karşılaşacağız. Yeni sezona hazırız. Bu karşılaşmaya da tüm Bolu halkımızı da davet ediyoruz. Gelin hep birlikte 2 Kasım Cumartesi günü saat 13:00’de Karaçayır Spor Salonu’nda tek yürek olarak takımımızı destekleyelim” ifadelerini kullandı.