Basketbol Hakem Semineri Bolu’da Gerçekleştirildi

Haber: Aysun Beykoz

MHK Başkanı Recep Ankaralı’nın açılış konuşmasıyla başlayan seminerde, 2019-2020 sezonunda görev yapacak A klasmanı hakem ve hakem değerlendiricileri de yer aldı. Seminerin ilk gününde MHK Üyesi Dr. Rüştü Nuran; 2019-2020 sezonu değerlendirmesini yaptıktan sonra, “Temaslar” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. MHK Teknik Danışmanı Costas Rigas da “Silindir prensibi” sunumunda hakemlere ve hakem değerlendiricilerine açıklamalarda bulundu. Son olarak MHK Eğitim Koordinatörü Murat Biricik “Sportmenlik Dışı Faul Kriterleri ve Uygulamaları” sunumunu gerçekleştirdi ve ilk gün tamamlandı. İkinci gün, katılımcıların yer aldığı fiziksel test düzenlendi. MHK Üyesi Dr. Rüştü Nuran’ın “Saha İçi İletişim ve Oyun Kontrolleri” sunumunu yaptığı ikinci günde, MHK Eğitim Koordinatörü Murat Biricik de “Anlık Karar Sistemi (IRS) ve Aldatma-İhlaller” sunumunu aktardı. Seminerin ikinci günü, Teksüt Bandırma Başantrenörü Hakan Demir’in “A klasman Hakemlerle Savunma/Hücum Prensipleri” ile ilgili yaptığı saha çalışması ile sona erdi. Seminerin son gününde Nilsen Özbarlas ve Coşkun Teziç, hakemlerle “Vizyon, Takım Çalışması ve Motivasyon” sunumu yaptı. Son gün, MHK Başkanı Recep Ankaralı’nın kapanış konuşması ile tamamlandı.

Recep Ankaralı: “2019-2020 Sezonuna Hazırız”

Eğitimlerin oldukça yoğun geçtiğini belirten MHK Başkanı Recep Ankaralı: "Burada Türkiye’nin en üst düzey 35 hakemi ile birlikte A Klasmanı Hakem Semineri'ni gerçekleştirdik. Bolu’daki seminerde bütün bir sezonun değerlendirmesini yaptık. Daha sonra 2019-2020 sezonuyla ilgili değişikliklerle ilgili arkadaşlarımızı bilgilendirdik. Onlardan da geri dönüşler aldık. Seminerimizin ikinci gününde fiziksel test uyguladık ve hepsi de başarılı oldu. Arkadaşlarımızın hemen hepsi yaz sezonunu çok iyi bir şekilde değerlendirdi. Ağustos ayından itibaren federasyonumuzun kondisyoneri eşliğinde hakemlerimiz çalışmalar gerçekleştirdi. FIBA 2019 Dünya Kupası’nda bir hakemimiz görev yaparken, altyapı milli takım turnuvalarında da 6 hakemimiz final karşılaşmalarını yönetti. Altyapı final karşılaşmalarında görev yapan hakemlerimize, seminerde hediye takdim ettik. Bu arkadaşlarımız için geride bıraktığımız sezon hiç bitmedi. Aynı ciddiyetle yaz döneminde çalışarak ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiler. Merkez Hakem Kurulu olarak 2019 - 2020 sezonunda görev yapacak tüm klasmanlardaki hakem arkadaşlarıma başarılar dilerim” dedi.