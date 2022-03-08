Basketbol heyecanı başlıyor

Haber: Erdal Tanrıverdi
Bolu Büyük Erkekler liginde birinci olan Beden Eğitimi Öğretmenleri Spor Kulübü, Erkekler Bölgesel Basketbol ligine katılarak Bolu’yu Basketbol sahalarında temsil etmeye devam ediyor. Hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Basketbolcular ilk hazırlık maçına 17 Temmuz Spor Salonunda çıkıyor. Basketbol severleri 3 yıl aradan sonra tekrar tribüne toplamak isteyen BESK Basketbol takımı ilk hazırlık maçına seyircisi önünde çıkıyor. Sakarya Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımıyla oynanacak karşılaşma, 10 Mart Perşembe günü saat 21:00’da başlayacak. Tüm Basketbol severleri 17 Temmuz Spor Salonuna, Bolu Basketbolunu desteklemeye davet ediyoruz.