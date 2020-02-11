Basketbol Heyecanı Bolu’da

Haber: N.Halid Altundal

Turnuvada 3 grupta toplam 11 takım mücadele edecek. Mücadelelerde Bolu ilini Maratonspor temsil edecek. A Grubu’nda Bartın Gündoğdu SK, Samsun Bahçeşehir Okulları SK, Kastamonu Basketbol SK, Bolu Maratonspor, B Grubu’nda Sistem Basketbol SK, Ted Zonguldak Koleji SK, Eskişehir Gelişim SK, Karadeniz Ereğli Belediye SK, C Grubu’nda ise Kastamonu Yolspor, Piri Reis Ticaret Meslek Lisesi SK ve ODTÜ SK takımları mücadele ediyor. Dün başlayan turnuvada günün programı şöyle:

12 Şubat Çarşamba

10.00: Eskişehir Gelişim SK-Sistem Basketbol SK

12.00: Karadeniz Ereğli Belediye SK-Ted Zonguldak Koleji

14.00: Piri Reis TML-ODTÜ SK

16.00: Kastamonu Basketbol-Bartın Gündoğdu

18.00: Bolu Maratonspor-Samsun Bahçeşehir Okulları