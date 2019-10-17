Basketbol heyecanı yeniden başlıyor

Haber: Volkan Yılmaz

Yaklaşık on yıl önce; Bolulu gençler, üniversitemizde okuyan öğrenciler ve Bolulu antrenör kadrosundan oluşan bir takım kurularak Bölgesel Ligde mücadele eden ve daha sonra Boluspor Basketbol takımı olarak 2.ligde devam eden takım bu sezon başında kapanmıştı. Bunun ardından ilimizde basketbol heyecanını sürdürmek ve liglerde oynayacak bir takım oluşturmak isteyen eski kaptan ve ilk takımın kurucularından Çağdaş Çalış yeniden heyecanı ateşlemek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Fay Yamaner ile ana sponsorluk anlaşması yapıldıktan sonra Bölgesel Ligde mücadele edecek bir takım oluşturmaya çalışan kaptan Çalış takımda forma giymek isteyen ve Bolu için mücadele etmek isteyen herkesi bu hafta sonu yapılacak deneme antrenmanına davet etti. Deneme antrenmanı 20 Ekim Pazar günü Turizm Otelcilik Lisesi Spor Salonu’nda yapılacak. Çağdaş Çalış sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde yer alacak takımımızda forma giymek isteyen arkadaşları deneme antrenmanına bekliyoruz. "Birlikten Kuvvet Doğar" düşüncesi ile çıktığımız bu yolda, Bolumuzu en iyi şekilde temsil edeceğine inandığımız kadroyu oluşturabilmek için herkesi bu oluşuma davet ediyoruz.”