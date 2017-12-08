Haber: Gönül Olutürk

TBF Erkekler 2.Lig B Grubunda Boluspor Bolu Belediyesportakımı, Fethiye Belediye ile karşı karşıya gelecekler. Mücadele 10 Aralık Pazar günü saat 16.30’da Muğla Fethiye Eldirek Spor Salonunda oynanacak. Boluspor erkek basketbol takımı ligin geri kalan haftalarda 4 galibiyet 1 mağlubiyet alarak topladığı 9 puanla 4.sırada yer alıyor. Boluspor Bolu Belediyespor takımı ligin 5.haftasında sahasında Mersin BŞB takımını konuk etmişti. Bolu Karaçayır Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Boluspor takımı 85-51 kazandı. Rakip Fethiye Belediye ise geride kalan 5 haftada 4 galibiyet 1 mağlubiyetle topladığı 9 puanla 3.sırada yer alıyor. Fethiye Belediye basketbol takımı ligin 5.haftasında Tenis Eskrim Dağcılık takımına konuk oldu. İstanbul Caferağa Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Fethiye Belediye erkek basketbol takımı 63-56 kazandı. TBF Erkekler 2.Lig 6.Hafta programı şu şekilde;

9 Aralık Cumartesi

15.00:Manisa Büyükşehir Belediye Spor – Mamak BLD. Yeni Mamak Spor ( Manisa Atatürk Spor Salonu)

16.30: Mersin BŞB – Erzurum BŞB Gençlik ( Mersin Edip Buran Spor Salonu)

17.00: Gemlik Basketbol – Tenis Eskrim Dağcılık ( Bursa Gemlik Spor Salonu)

17.00: Edirne BLD. Edirnespor – Final Spor ( Mimar Sinan Spor Salonu)

18.00: UPS Spor – İzmir BŞB ( İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonu)