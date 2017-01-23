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23 Ocak 2017 Pazartesi
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    • Basketbolda bir zafer daha

    Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol Takımı, ligin 12.haftasında sahasında Kayseri Melik Gazi Belediyespor’u 77-58 yendi.

    23 Ocak 2017 Pazartesi 14:04
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    Basketbolda bir zafer daha

    Haber: Erdal Tanrıverdi

    Maçın ilk iki periyodu oldukça çekilmeli geçerken, Bolunun dev adamları maçı 3 ve 4’üncü periyotta istediği oyunu sahaya yansıtarak maçtan galip ayrılan taraf oldu. Geçtiğimiz hafta Adanaspor deplasmanından uzatmalarda aldığı galibiyetle Bolu’ya mutlu dönen Bolunun dev adamları, ligin 12.haftasında 17 Temmuz Spor Salonunda Kayseri Melik Gazi Belediyespor takımını konuk etti. Maça hızlı başlayan ve 8 sayı fark açan Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol Takımımız daha sonra dış şutlarda etkili olmadı ve rakip Kayseri Melik Gazi Belediyespor aradaki farkı kattı ve öne geçti 11-13. 1.Periyodun son bölümünde Barış ve Barkın’ın attığı üçlüklerle Bolunun dev adamları 1.periyodu 23-18 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci periyodunda karşılıklı atılan basketlerle geçerken, takımımız pota altından ve dış şutlardan kazandığı sayılarla bu periyodu da 35-31 önde tamamlayarak soyunma odasına önde gitti. Maçın 3.periyodunun başında aradaki farkı kapatmaya çalışan konuk ekip Kayseri Melik Gazi Belediyespor dış şutlar ve faul atışları ile aradaki farkı kapatmak istese de Bolunun Dev Adamları Enis, Barış, Barkın, Soner, Mehmet ve Erhan ile bulduğu sayılarla rakibini oyundan düşürdü ve 3.periyodu 61-41 önde tamamladı. Maçın galibini belirleyecek olan 4.periyotta ise istedikleri bire bir yapan ve izleyicileri hop oturup hop kaldıran periyotta takımımızın attığı sayılar ve özellikle Enis’in attığı smaç basketler izleyiciler tarafından uzun süre alkış alırken karşılaşma Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol Takımımızın 77-58’lik galibiyeti ile sona erdi.  Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol Takımımız, ligin 13.haftasında deplasmanda grup lideri Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.  

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediyespor, Boluspor, Basketbol, Takımı

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