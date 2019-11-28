Basketbolda Fikstürler Çekildi

Haber: Ceylan Beykoz

Basketbol İl Temsilciliği’nden alınan bilgiye göre; U14 Erkekler Ligi 7 Aralık Cumartesi günü başlayacak. 25 Ocak 2020’de tamamlanacak. Ligde, 1-Artı Akademi (A), 2-Artı Akademi (B), 3-Maratonspor (A), 4-Maratonspor (B), 5-50.Yıl İBÖOSK, 6-Akçakoca İlçe Spor Müdürlüğü takımları yer alacak.

U16 Erkekler Ligi 14 Aralık Cumartesi günü başlayacak. 25 Ocak 2020’de tamamlanacak. Ligde, 1-Artı Akademi (A), 2-Artı Akademi (B), 3-Maratonspor, 4-Düzce Belediyespor takımları yer alacak.

U18 Erkekler Ligi maçları 22 Aralık Pazar günü başlayacak. 16 Şubat 2020’de tamamlanacak. Ligde, 1-Artı Akademi, 2-Semmak Abant Gençlik SK, 3-Düzce Belediye (A), 4-Düzce Belediye (B) takımları yer alacak.

Büyük Erkekler Ligi 17 Aralık Salı günü oynanacak olan maçlarla başlayacak. 13 Şubat 2020’de tamamlanacak. Şampiyon olan takım ilimizi Bölgesel Basketbol Ligi’nde temsil edecek. Ligde, 1-Kıbrıscıkspor, 2-Sakarya İÖO, 3-Semmak Abant Gençlik, 4-Artı Akademi, 5-Sağlık SK, 6-Yiğit SK, 7-Becispor takımları mücadele edecek.