Haber: Esra Öztürk

Yeni sezon öncesi transferleri kamp dönemine yetişmeyi hedefleyen Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol Şubesi, birçok oyuncu ile görüşmelerini sürdürüyor. Daha önce kadrosuna kattığı Serhat Doğanay, Gökhan Talu Yağan’dan sonra çalışmalarını hızlandıran yönetim Efe Ayberk Kayalar ve Hakan Şanlı ile anlaşma sağladı. Basketbol Şubesi transferleri kamp dönemine yetiştirmeyi hedefliyor.

İNŞALLAH ÜST LİGE ÇIKARIZ

Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol Takımına transferi hakkında açıklamalarda bulunan Efe Ayberk Kayalar “Bu sezon Bolu Belediyespor Boluspor’un başarısı için ter dökeceğim. Hocamızın bana olan güvenini boşa çıkartmayacağım. Bu sezon iyi şeyler yapmak istiyorum. Bana güvenenleri mahcup etmemek istiyorum. İnşallah bu sene takım olarak iyi çalışıp, sezon sonunda bir üst lige çıkarız” dedi.

TEŞEKKÜR EDİYORUM

İkinci yeni transfer Hakan Şanlı ise “Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol Takımını yakından takip ediyordum. Buraya transferimde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim. İnşallah yeni sezon hepimiz için hayırlı olur” dedi.