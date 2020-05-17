Basketbolda ligler tescil edildi!

Haber: Ceylan Beykoz

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun açıkladığı karara göre 2019-20 şampiyon belirlenmeden tescil edilerek sezonu oynanmamış sayıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun sezona devam etme kararı almasının ardından gözler Türkiye Basketbol Federasyonu'nun basketbol liglerine yönelik alacağı karara çevrilmişti. Gerçekleştirilen toplantı sonrası liglerin şampiyon belirlenmeden tescil edildiği açıklandı. Toplantı neticesinde basketbol liglerinde yarıda kalan sezonun oynanmamış sayılacak şekilde bir iptal kararına gidildi. 2019-20 sezonu yok sayılırken herhangi bir takım şampiyon olarak tanımlanmadı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün yönetim kurulu olarak tüm liglerimizi sonlandırmış bulunuyoruz. Şampiyon ilan edilmemiştir. Temsil, mevcut sıralamaya göre ilan edilecektir. Hiçbir ligimizde şampiyon belirlenmemiştir. Küme düşme bu sezon olmayacaktır. Erkeklerde 16 takımın 13'ü, kadınlarda 13 takımın 11'i liglerin bu şekilde sonlandırılmasını istedi" dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi sitesinden ise şu açıklamalar paylaşıldı:

"Ülkemizde ve dünyada etkileri devam eden COVID-19 salgınının yarattığı belirsizlikle mücadelede devletimizin çizdiği çerçeveye uygun şekilde, Türkiye Basketbol Federasyonu da üzerine düşen sorumluluğu ilk andan itibaren büyük bir titizlikle üstlenmiştir.Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından, bu hassas duruma ilişkin tüm senaryolar değerlendirilirken, başta ilgili Bakanlıklar olmak üzere FIBA ve TBF Sağlık Kurulu ile tüm kulüplerimizin de görüşleri alınmıştır. Oluşan gerekçelerle, yaşanan belirsizliğin liglerimize daha fazla zarar vermemesi adına Federasyon Yönetim Kurulumuz bugün toplanmış ve ilgili konuları görüşmüştür. Türk basketbolunun geleceğini gözeterek, sporcu, idareci ve basketbol ailesinin sağlığını korumak amacıyla alınan ve lig organizasyonlarının sorunsuz başlaması adına önem arz eden kararlar şu şekildedir;

1. Tüm basketbol ligleri sonlandırılmıştır.

2. Hiçbir ligde şampiyon ilan edilmeyecektir.

3. Sezon öncesi ilan edilen statüde yer alan düşme/çıkma işlemleri uygulanmayacaktır.

4. Liglerin sıralaması ve kulüplerin Avrupa kupalarındaki temsil hakları mevzuata göre belirlenecek ve önümüzdeki günlerde duyurulacaktır.

5. Gelecek sezonun lig yapıları, kulüp mali denetim ve lisans talimatı da dahil olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre oluşturulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."