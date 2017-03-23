Haber: Esra Öztürk

Bolusporlu oyuncusu Barkın Haluk Çınar, Genel Menajer Faik Mert Dönmez ve İdari Menajer Hamza Türdü’ye çeşitli cezalar verildi. TBF Disiplin Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre verilen cezalar şu şekilde: “16.03.2017 tarihinde Ankara’da oynanan Orman Gençlik Spor Kulübü – Bolu Spor Kulübü TB2L müsabakası ile ilgili olarak; Bolu Spor Kulübü sporcusu Barkın Haluk Çınar’ın müsabaka hakemlerine yönelik sözleri sebebiyle Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 36. maddesi gereğince -idari tedbirli olarak katılmadığı/katılamayacağı takip eden müsabakada infazdan mahsubu yapılmak üzere- 3 müsabakadan men ve 2.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Bolu Spor Kulübü genel menajeri Faik Mert Dönmez’in müsabaka hakemlerine yönelik sözleri sebebiyle Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 36. maddesi gereğince 24 gün hak mahrumiyeti ve 2.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Bolu Spor Kulübü idari menajeri Hamza Türdü’nün müsabaka hakemlerine yönelik sözleri sebebiyle Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 36. maddesi gereğince 24 gün hak mahrumiyeti ve 2.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.”