Haber: Semih Baykal

Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol takımı ligin 14. Haftasında Karaçayır Spor Salonunda Tenis Eskrim Dağcılık takımı ile karşı karşıya geldi. Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol takımı sahaya, Burak Can Dilmaç, Efe Ayberk Kayalar, Arif Erhan Kocamış, Oğulcan Metehan Deniz ve Hakan Şanlı beşi ile başlarken Tenis Eskrim Dağcılık takımı ise İrfan Öztel, Arda Demircioğlu, Volkan Çam, Murat Akdoğan ve Samir Koç ilk beşi ile başladı. Baştan sona çekişmeli geçen maçı rakip takım Tenis Eskrim Dağcılık 83-86 kazandı. Karşılaşmadan Boluspor’dan, Erhan Kocamış 13, Hakan Şanlı 14, Burak Can Dilmaç 15 ve Serhat Doğanay’ın 16 sayılık performansı mağlubiyete engel olamazken TED takımından Arda Demircioğlu 21, Sabahattin Göndür 14 ve Mustafa Demirok’un 15 sayılık performansları galibiyeti getiren performanslar oldu. Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol takımı aldığı bu mağlubiyet ile 5 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.