banner133

banner101

14 Şubat 2018 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Basketbol’da şok mağlubiyet

    Türkiye Basketbol 2. Ligi B gurubunda Bolu ilini temsil eden Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol takımı 14. Hafta evinde Tenis Eskrim Dağcılık takımına 83 – 86 yenildi. Kırmızı beyazlıların bu mağlubiyetle 5 maçlık galibiyet serisi son buldu.

    13 Şubat 2018 Salı 14:01
    Bu haber 132 kez okundu
    Basketbol’da şok mağlubiyet

    Haber: Semih Baykal

    Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol takımı ligin 14. Haftasında Karaçayır Spor Salonunda Tenis Eskrim Dağcılık takımı ile karşı karşıya geldi. Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol takımı sahaya, Burak Can Dilmaç, Efe Ayberk Kayalar, Arif Erhan Kocamış, Oğulcan Metehan Deniz ve Hakan Şanlı beşi ile başlarken Tenis Eskrim Dağcılık takımı ise İrfan Öztel, Arda Demircioğlu, Volkan Çam, Murat Akdoğan ve Samir Koç ilk beşi ile başladı. Baştan sona çekişmeli geçen maçı rakip takım Tenis Eskrim Dağcılık 83-86 kazandı. Karşılaşmadan Boluspor’dan, Erhan Kocamış 13, Hakan Şanlı 14, Burak Can Dilmaç 15 ve Serhat Doğanay’ın 16 sayılık performansı mağlubiyete engel olamazken TED takımından Arda Demircioğlu 21, Sabahattin Göndür 14 ve Mustafa Demirok’un 15 sayılık performansları galibiyeti getiren performanslar oldu. Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol takımı aldığı bu mağlubiyet ile 5 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Basketbol, 2., Ligi, B

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Suat Tosun Suat Tosun ORMANLARIN AĞLAYAN YÜZÜ : DEVRİK OLGUSU
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ 11 ŞUBAT “ …
  • ÖMER ERU ÖMER ERU GAZİLİK VE ŞEHİTLİK
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR BAŞARI İNANCI
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Düşüncesiz Bir Yaşam, Bir İnsana Yakışmaz
  • Aydın Hitit Aydın Hitit BAHAR KOKULU ÇOCUKLAR
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KÖRDÜĞÜM
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Skor İyi Oyun Tatmin Etmedi (ANALİZ)
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Bir yandan sevinç, bir yandan hüzün…
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İRŞAD, VAAZ VE VAİZ
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu 30 YAŞINDAYIM, KORKUYORUM !!!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Basın düşmanları
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan YENİ YILDA YENİ BAŞLANGIÇLAR
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • Gürkan Dura Gürkan Dura TELAFİSİ ZOR HAFTALAR !
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR ÇOCUĞUNUZUN AZİZ SANCAR GİBİ OLMASINI İSTER MİSİNİZ ?
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Akşener’in Bolu Çıkartması
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR KAYIP BİR NESİL VE KÜTÜPHANELER
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Akşener İyi Parti İl Başkanlığını Açtı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Bolu ve Mutfak Kültürü “
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu YAŞAYAN ÖLÜLER ÇAĞI
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur GÖLCÜK TABİAT PARKI MİLLETİN OLARAK KALMALIDIR
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar GERÇEKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Bölgesel Zayıflama Var Mıdır? Doğrusu Nedir?
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124