Batalla geri dönecek"

Haber: Ceylan Beykoz

TFF 1. Lig'de 3. sırada yer alan Bursaspor'un başkanı Mesut Mestan, TRT SPOR Instagram hesabında TRT SPOR muhabiri Erman Gönülşen ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Mestan, liglerin geleceği ile ilgili, "Biz oynayacak gibi planlamalarımızı yapıyoruz. Oynayın derlerse hedef Süper Lig; oynamayın derlerse oynamayız. Ama bizim oynama yönünde olduğumuzu söylemek isterim." dedi. Burak Kapacak ile Ozan Koç ile ilgili çıkan transfer haberleri ile ilgili ise, "İkisi için de teklifler geliyor ancak biz iki oyuncumuzla devam etmek istiyoruz. Oyuncularımın Süper Lig'de bizimle beraber oynamasını istiyorum. Ancak gelen tekliflerden de kıvanç duyuyoruz." açıklamasını yaptı. Mestan, kulübün efsanesi Pablo Martin Batalla hakkında ise dikkat çekici ifadeler kullandı. Sezon başında teknik ekipte yer alması için anlaşmaya vardıklarını açıklayan Mesut Mestan, "Batalla ile anlaşmıştık. Türkiye'de kurs açılmadığı için dahil edemedik ancak gelecek sezon teknik ekipte bizimle birlikte olacak." dedi.