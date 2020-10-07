Batuhan Altıntaş Ankaraspor’da

Beypiliç Bolusporlu forvet Mustafa Batuhan Altıntaş Ankaraspor ile anlaştı. Ankaraspor, transferin bitimine saatler kala 6 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Batuhan Altıntaş Ankaraspor’da

Haber: Ceylan Beykoz

Geçtiğimiz hafta transfer yasağını kaldırır kaldırmaz 11 transfer yaptığını duyuran başkent ekibi, transfer döneminin son gününde yaptığı transferlerle birlikte 17 oyuncuyu kadrosuna katmış oldu. Mavi-beyazlı ekip en son Adanaspor forması giyen Kamerunlu forvet Mbilla Etame ile geçen sezon Denizlispor'da oynayan Kamerunlu orta saha oyuncusu Marc Kibong Mbamba ile 1'er yıl; Kayserispor'dan stoper Levent Gülen, Hırvatistan 2. Lig takımlarından NK Dugopolje'den orta saha oyuncusu Bernard Bulbwa ve Boluspor'dan forvet Mustafa Batuhan Altıntaş ile 1+1'er yıllığına anlaştı. Diğer yandan mavi-beyazlılar, Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nden 1 yıllığına, ön libero mevkiinde görev yapan Milos Stanojevic'i de kiralık olarak kadrosuna kattı.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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