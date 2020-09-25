Batuhan Altıntaş İzmir Yolunda

Haber: Aysun Beykoz

Takviye çalışmalarına devam eden İzmir ekibinin Boluspor forması giyen golcü Batuhan Altıntaş'la da ilgilendiği ve transferin hafta sonuna kadar netleşeceği ifade edildi. Öte yandan Menemenspor, kanat oyuncusu Ali Uygar Avcı'yı resmen renklerine bağladı. TFF 1'inci Lig'de ilk 2 haftada 1 puan toplayan Menemenspor, kanat oyuncusu Ali Uygar Avcı'yı resmen renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler son olarak Trabzonspor forması giyen 21 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Teknik direktör Cenk Laleci, Ali'nin takımda başarılı olacağını ve oyuncunun gelecek vaad eden bir isim olduğunu söyledi.