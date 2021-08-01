Batuhan Karadeniz, Bursaspor'un transfer radarına girdi

Haber: Ceylan Beykoz

Gelecek sezon için kadro takviye çalışmalarını sürdüren ve takıma golcü bir futbolcu kazandırmak isteyen Bursaspor, Batuhan Karadeniz için harekete geçti.

Hekimoğlu ile görüşme yapıldı

Bursa yerel medyasının haberine göre Bursaspor yönetimi, 30 yaşındaki golcü için Hekimoğlu Trabzon yetkililleri ile temasa geçti.

Geçen sezon 30 gol attı

Trabzon Hekimoğlu ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezon 38 maça çıkarken 30 gol kaydetti.

Futbol basamaklarını çok hızlı çıkan Batuhan Karadeniz, kısa süren Beşiktaş macerasının ardından Eskişehirspor, Trabzonspor , Elazığspor, Sivasspor, St. Gallen, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor, Adana Demirspor, Bandırmaspor ve Tuzlaspor formaları da giydi.