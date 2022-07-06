Batuhan Karadeniz eski takımına dönüyor

Haber: Okay Özcan

Beşiktaş altyapısından yetişip hızla yükselen ve 15 yaşında profesyonelliğe adım atan Batuhan Karadeniz, siyah-beyazlı kulüpte A takım formasını sırtına geçirdiğinde 'geleceğin yıldızları' arasında gösteriliyordu.

Kadro dışı haberleriyle gündeme geldi

Müthiş yeteneğiyle izleyenleri büyüleyen ancak sahadaki oyunundan çok, 'takımın yaramaz çocuğu' sıfatıyla öne çıkan Batuhan, sonrasında Eskişehirspor, Trabzonspor, Elazığspor ve Sivasspor maceralarında sık sık 'kadro dışı' haberleriyle gündeme geldi.

Eski takımı talip oldu

Herkesin ondan umudunu kestiği bir dönemde alt liglerlde Hekimoğlu Trabzon, Bandırmaspor, Iğdırspor gibi takımlarla gösterdiği performanslar ve gol sayılarıyla tekrar gündeme geldi. Yeniden yükselişini sürdüren Batuhan'a son olarak eski takımı yeniden talip oldu.

Sakaryaspor, Batugol'ün peşinde

Fotomaç'ın haberine göre; Sakaryaspor, eski golcüsü Batuhan Karadeniz’i bir kez daha gündeme aldı. Yeşil-siyahlılar, ‘Batugol’ transferinde kısa sürede noktayı koymak istiyor.

Spor Toto 1. Lig'de transfer döneminde son olarak Odise Roshi'yi kadrosuna katan Sakaryaspor, uzun süren sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Yeşil-siyahlılar, daha önce de gündeme gelen Batuhan Karadeniz'le yeniden görüşmelere başladı.

Batuhan dönmek istiyor

Temasları sıklaştıran Sakaryapor yönetiminin, bu transferde kısa sürede noktayı koymak istediği gelen haberler arasında yer alıyor. Iğdır FK'den ayrılan 31 yaşındaki forvetin de eski takımına dönmek istediği biliniyor.

Iğdır'da 29 maçta 16 gol attı

Son olarak geçen sezon Iğdır FK'de oynayan ve 29 lig maçında 16 gole imza atan Batuhan, 2017-2018 sezonunda Sakaryaspor'da görev yaptı. 22 karşılaşmada şans bulan tecrübeli oyuncu, 12 kez ağları havalandırdı.

Kariyerinde yok yok

'Batugol' lakaplı oyuncu, Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor ve Sivasspor gibi takımlarda da boy gösterdi. A Milli Takım formasını ise 2 kez sırtına geçirdi.