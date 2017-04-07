Haber: Aysun Beykoz

Finallerde Geçen yıl Türkiye 4.olan takımımızda hedef bu yıl madalya. Son sekizdeki Rakiplerimiz ise İzmir, Bursa, Antalya, İstanbul, Çorum, Elazığ, Sinop. Temsilcimiz Antrenörlerimiz Sercan Marangoz ve Büşra Gündüz nezaretinde çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Sporculardan kaleci Berivan Çakır, sağ oyun kurucu Sema Şen, orta oyun kurucumuz Simanur Özdemir, ve Pivot Aysenur Öztop Milli Takım hocaları tarafından yazın yapılacak olan U15 Milli Takım Gelişim kampına seçildi.