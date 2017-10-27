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27 Ekim 2017 Cuma
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    • Bayan takımımız Yüksekobadeplasmanında

    Bolu Belediyespor Bayan Voleybol takımımız, 2017 – 2018 Türkiye Bayanlar 1. Lig B grubunun 5. haftasında Bursaspor Yüksekoba takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

    27 Ekim 2017 Cuma 11:47
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    Bayan takımımız Yüksekobadeplasmanında

    Haber: Gönül OLUTÜRK

    Temsilcimiz Bursaspor Yüksekoba takımı ile 29 Ekim Pazar günü saat 13.00 da Bursa Cengiz Göllü Kapalı Spor Salonunda karşılaşacak. Bolu Belediyespor Bayan Voleybol takımımız B Grubunda geride kalan 4 haftada tüm maçlarını kazanarak yoluna 4te 4 ilerliyor. Takımımız geçen hafta sahasında İdmanocağını sahasında 3-1 yendi. Takımımız bu galibiyetlerle ligde şuan 2. Sırada yer alıyor. Rakip Bursaspor takımı da geride kalan 4 haftada namalup ilerliyor. Bursa Yüksekoba çıktı 4 maçı da kazanarak aldığı puanlarla 3.sırada yer alıyor. Yüksekoba takımı ligin son maçında Bartın Polisgücünü 3-1 yenmişti. Voleybol Bayanlar 1. Ligin 5. Hafta karşılaşmaları şu şekilde;

     

    29 Ekim Pazar

    13.00: Bursaspor Yüksekoba – Bolu Belediyespor ( Cengiz Gölü Spor Salonu – Bursa)

    13.00: Anadolu Üniversitesi – İdmanocağı ( Atatürk Spor Salonu –Eskişehir)

    13.00: Gümüşhane Gençlerbirliği – Samsun B.Ş.B. Anakent ( Aydın Doğan Spor Salonu – Gümüşhane)

    14.00: Sakaryaspor -   Pursaklar Voleybol İhtisas (Atatürk Spor Salonu – Sakarya)

    14.00: TVF Spor Lisesi – Bartın Polisgücü ( Beştepe Spor Salonun – Ankara)

    16.00: Karayolları – KahramankazanBelediyespor( Beştepe Spor Salonun – Ankara)

    18.00: Numunespor – TED Ankara Kolejliler ( Beştepe Spor Salonun – Ankara)

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediyespor, Bayan, Voleybol, Takımımız

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