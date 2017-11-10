Haber: Semih BAYKAL

Türkiye Hentbol Federasyonu Bayanlar Hentbol 2.Liginde heyecan başlıyor. Bolu Belediye Bayan Hentbol takımının yer aldığı grupta toplam 5 takım yer alıyor. Ligde 5 takım olduğu için takımlardan her biri bir hafta bay geçecek. Bayan hentbol takımının bulunduğu grupta Metropol Spor KLB, Giresun Gençlik SK, Sinop Kaleşehir GSK, Amasya Atatürk Lisesi Gençlik SP. KLB’leri yer alıyor. Bolu Belediyespor Bayanlar Hentbol takımı bu sezonun ilk maçında bugün saat 15.00’da Metropol Spor kulübünü konuk edecek. Bolu Karaçayır 3000 Kişilik Kapalı Spor Salonunda oynanacak mücadeleye tüm hentbol severler davetli. Bayanlar Hentbol 2.lig B grubunun ilk hafta fikstürü şu şekilde;

11 Kasım Cumartesi

13.00: Giresun Gençlik SK – Sinop Kaleşehir GSK ( Tirebolu İlçe Spor Salonu)

15.00: Bolu Belediyespor – Metropol Spor KLB. ( Karaçayır Spor Salonu)