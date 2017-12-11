Haber: Esra Öztürk

Mersin Yalınayak Spor Salonunda 29 Kasım-2 Aralık 2017 tarihleri arasında oynanan 2017-2018 Sezonu Kadınlar Salon Süper Lig 1.Etap maçları sona erdi. Bolu Belediyespor Kadın Hokey Takımımız 6-‘da 6 yaparak turnuvada namağlup şampiyon oldu. 2017-2018 Sezonu Kadınlar Salon Süper Lig 1.Etap maçları sona erdi. Bolu Belediyesi Spor Kadın Hokey Takımımızın 6’da 6 yaparak 18 puanla lider ve şampiyon olduğu Kadınlar Salon Süper Lig 1.Etap’ta puan durumu ve maç sonuçları aşağıdaki gibidir.