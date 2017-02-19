Haber: Erdal Tanrıverdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü'nün 2017 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Çeyrek Final Müsabakaları Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İstasyon Spor Salonunda yapılan açılış töreni ile başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 2017 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Çeyrek Final Müsabakaları Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İstasyon Spor Salonunda yapılan açılış töreni ile başladı. Bilecik İstasyon Spor Salonunda yapılan açılış törenine, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Hentbol Anadolu Yıldızlar Ligi Çeyrek Final müsabakalarında mücadele edecek 15 ilden gelen 360 sporcu, antrenörler ve spor severler katıldı. İlk gün maçlarında temsilcimiz Samsun ekibini 17-3 yendi.