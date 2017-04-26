Haber: Esra Öztürk

Ankara THF spor salonunda 2 grup halinde oynanan final grubu müsabakalarında yarı finale yükselen takımlar belli oldu. Temsilcimiz Bolu Belediyespor’un da yer aldığı 1. grupta Kastamonu GSK ve Akhisar SK yarı finalist olurken, 2. grupta Çankaya Eğitim GSK ve Sarayköy spor adını yarı finale yazdıran takımlar oldu. Çapraz eşleşmelerde Kastamonu GSK ile Sarayköy spor, Çankaya Eğitim GSK ile de Akhisar SK mücadele edecek. Müsabakalar Çay TV'den canlı olarak yayınlanacak. Finale yükselen 2 takım Hentbol Bayanlar 1. Ligine yükselecek.