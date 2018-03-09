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09 Mart 2018 Cuma
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    • Bayanlarda play off heyecanı

    İlimizi Bayanlar Hentbol 2.Ligi’nde temsil eden ve play-offa kalan Bolu Belediyespor’un rakipleri belli oldu.

    09 Mart 2018 Cuma 10:52
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    Bayanlarda play off heyecanı
    Haber: Semih Baykal

    6 takımlı play-off maçlarında yer alacak olan takımlar 1.Etapta 24-25 Mart tarihlerinde Kırşehir’de mücadele edecek. Çekilecek kura sonrası temsilcimiz play-offta ilk etapta 2 maç oynayacak. 2.etapta ise takımlar 3 maç oynayacak. Tek devreli lig usulü oynanacak olan maçların kurası daha sonra çekilecek. Sıralamada ilk 3 olan takımlar 1.lige çıkacak. Oldukça genç bir takımla mücadele eden temsilcimiz, özellikle Mardin ve Giresun gibi dişli takımlarla karşılaşacak. Play-Offta yer alan takımlar şöyle: Görele Belediyesi Giresun GSK, Bolu Belediyespor, Antalya Gazi Gençlik SK, Sarayköyspor, Mardin Büyük Belediyespor, Mardin 1947 Sağlıkspor.

     

    Anahtar Kelimeler: İlimizi, Bayanlar, Hentbol, 2.Ligi’nde, Temsil

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