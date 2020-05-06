Bayram Ayakkabıları Boluspor Taraftarından

Haber: Volkan Yılmaz

Yaptıkları açıklamada "Bayram Ayakkabısı Bizden" kampanyamız dahilinde ihtiyaç sahibi çocuklarımızın ayakkabı dağıtımlarına bugün de tüm hızımız ile devam ediyoruz. Kampanyamıza destek veren, ayakkabı temini ve dağıtımında bizlere yardımcı olan herkese teşekkür ederiz. Unutmayın; Hayat Paylaştıkça Güzel" dediler. Ülkece zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde içinde bulunduğumuz Ramazan münasebeti ile Bayram öncesi ihtiyaç sahibi çocuklarımızın bir nebze olsun yüzlerini güldürebilmek için yapmış olduğumuz "Bayram Ayakkabısı Bizden" kampanyamız kapsamında sizlerin de desteği ile almış olduğumuz ayakkabıların küçük bir kısmını bugün ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz diyen Yarenler "Kampayamıza katılım 10 Mayıs 2020 Pazar tarihine kadar devam edecektir. Kampanyamıza katılıp destek olmak isteyen herkes bizlere özelden mesaj atarak ulaşabilirler. 1 Çift ayakkabı fiyatı 60 TL'dir. Ayakkabı dağıtımlarımız ise belirli aralıklarla 23 Mayıs 2020 Cumartesi (Arefe) gününe kadar devam edecektir. Bundan sonra ki süreçte ise yine ayakkabı dağıtımları ile alakalı paylaşımlarımız devam edecektir. Ayrıca çevrenizde, mahallenizde gerçek ihtiyaç sahibi çocuklu aileler var ise onlar içinde bizlerle irtibata geçebilirsiniz. Bugüne kadar kampanyamıza katılıp bizlere destek veren herkese yürekten teşekkür ederiz" ifadelerine söz verdiler.