BB Erzurumspor'dan iki transfer

Haber: Okay Özcan

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, Trabzonspor'la yollarını ayıran Ahmet Canbaz ve Çin Ligi ekiplerinden Changchun Yatai'de forma giyen forvet Aaron Samuel Olanare ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Erzurumspor’umuza Hoş Geldin Aaron Samuel Olanare!" ve "Erzurumspor’umuza Hoş Geldin Ahmet Canbaz" ifadeleri kullanıldı.

Ahmet Canbaz'ın Trabzonspor kariyeri

Geçen sezon Ümraniyespor'da kiralık olarak forma giyen Ahmet Canbaz, çıktığı 7 maçta 2 gol kaydetti. 23 yaşındaki oyuncu Trabzonspor ile de 10 maça çıktı ve skor katkısı yapamadı.

Aaron Olanare'nin Changchun Yatai performansı

Nijeralı forvet Aaron Olanare ise son olarak Çin Süper Ligi ekiplerinden Changchun Yatai'de forma giyiyordu. 27 yaşındaki oyuncu Çin ekibiyle çıktığı 10 maçta 4 gol ve 1 asist kaydetti.