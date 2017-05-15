Haber: Esra Öztürk
Eskişehirspor: 2 - Büyükşehir Gaziantepspor: 2
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Tolga Özkalfa, Baki Tuncay Akkın, Erdinç Sezertam
Eskişehirspor: Boffin, Hasan Hüseyin Acar, Meye (Dk. 67 Kaan Kanak), Erkan Zengin, Bilal Aziz Özer, Tarık Çamdal, Aykut Akgün (Dk. 38 Uğur İnceman), Hakan Çinemre, Hürriyet Gücer, Ramazan Övüç (Dk. 38 Semih Şentürk), Bruno Mazenga
Büyükşehir Gaziantepspor: Stackhowiak, Uğur Akdemir, Murat Ceylan, Gökhan Alsan, Muhammet Reis, Özgür Özkaya, Mehmet Erdem Uğurlu (Dk. 77 Rıza Efendioğlu), Erdal Güneş (Dk. 84 Cumali Bişi), Ramazan Civelek (Dk. 73 Erhan Kartal), Akakpo, Ahmet Kesim
Goller: Dk. 18 Erdal Güneş, Dk. 57 Mehmet Erdem Uğurlu (Büyükşehir Gaziantepspor), Dk. 51 Semih Şentürk, Dk. 75 Bruno Mazenga (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Özgür Özkaya, Dk. 62 Mehmet Erdem Uğurlu, Dk. 71 Gökhan Alsan (Büyükşehir Gaziantepspor), Dk. 53 Semih Şentürk, Dk. 56 Hakan Çinemre, Dk. 68 Uğur İnceman, Dk. 84 Bilal Aziz Özer, Dk. 90+4 Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor)
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