beIN SPORTS'tan Lig hamlesi

Haber: Ceylan Beyjkız

Süper Lig'in yayıncısı beIN SPORTS'tan flaş bir hamle geldi. Yayıncı kuruluş, Süper Lig'in başlangıç tarihi ile ilgili tartışmaların alevlendiği bir dönemde önemli bir pazarlama faaliyetine başladı. Digiturk yetkilileri, pazarlama departmanlarına 2019-2020 sezonunun son 8 haftasının da içinde yer aldığı paketlerin satılması yönünde talimat verdi.

TFF'ye danıştılar iddiası

TFF'nin önceki gün yaptığı icra kurulu toplantısı öncesinde yaşanan bu gelişme, Süper Lig'in başlangıç tarihi ile ilgili gelişmeleri de noktaladı. Yayıncı kuruluşun, TFF'nin onayını almadan bu yönde bir pazarlama faaliyetine girişmesine imkan verilmiyor.