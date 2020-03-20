Bein Sports Ücret İadesi Yapacak mı?

Haber: Erdal Tanrıverdi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF, TBF ve TVF Başkanları ile yaptığı toplantı sonucunda corona virüs salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğini açıkladı. Kasapoğlu, toplantının bitiminde yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı’nda ve akabinde yapılan görüşmeler neticesinde; hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir" dedi. Bu gelişmenin ardından gazeteci ve radyo programcısı Ceyhun Kuburlu, sosyal medya hesabından, edindiği duyumları paylaştı. Kuburlu, Twitter paylaşımında maçların ertelenmesiyle birlikte Bein Sports’un çalışmalara başladığını, ücret iadesi ve üyelik dondurulması gibi seçeneklerin değerlendirilidğini ifade etti. Kuburlu, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Maçların ertelenmesinin ardından yayıncı kuruluş çalışma başlattı. İşte o alternatifler:

-Üyeliklerin dondurulması

-Ücret iadesi; gibi konular yurtdışındaki örnekler incelenerek hızla uygulamaya alınacak.

-Yayıncı kuruluşun yaklaşık 3 milyon abonesi olduğu biliniyor.

Kuburlu’nun açıklamasından sonra Bein Sports abonesi sporseverler, yayıncı kuruluştan gelecek açıklamaları bekliyor.