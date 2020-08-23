Bekir Yılmaz Boluspor’da

Haber: Volkan Yılmaz

Transfer komitesinin ince eleyip sık dokuyarak yaptığı görüşmeler sonunda temsilcimiz son olarak geçtiğimiz sezon Giresunspor forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Bekir Yılmaz ile sözleşme imzaladı. 1 yıllık yapılan kontrata kulüp tesislerinde imza atılırken, tramsferlerin devam edeceği belirtildi. 6 Mart 1988 İzmir doğumlu olan tecrübeli futbolcu, Buca Belediyespor'da futbola başladı. Bucaspor Kulübünde profesyonel olan Yılmaz, Manisaspor, Bursaspor, Adanaspor, Gençlerbirliği ve Giresunspor takımlarında forma giydi. 120 kez Süper Lig, 153 kez TFF 1. Lig maçına çıkan Bekir Yılmaz, 40 kez Türkiye Kupası maçında forma giydi.