"Beklediğim senaryo değildi"

Haber: C. Kutay Aykan

Aldıkları 3 puandan dolayı mutlu olduklarını belirten Bereket Sigorta Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Öncelikli olarak ligimizin en zor deplasmanlarından biri olan Kocaeli deplasmanında uzun bir aradan sonra seyirci önünde alınan 3 puandan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Aslında her maçın bir hikayesi olur ama bu bizim için hayal ettiğimiz bir hikaye değildi. 4'üncü dakika bulduğumuz golle başladığımız maçta bizim birincil amacımız bu sezon göreceksiniz iyi futbol oynayan bir takım izlettirebilmek. Maalesef oyunun ilk yarısında özellikle topun bizde olduğu bölümleri iyi oynayamadık. Özeleştiri yaparsak sadece savunan bir takımdık. Devreye kadar skoru koruyabildik. İkinci yarı da aşırı net pozisyon vermedik. Devre arasında oyuncularımla konuştuğumuzda ikinci yarı sahada tamamen gerçek kimliğimizi yansıtmak için sahaya çıktık ama bir anda 51'inci dakikada maç farklı bir hikayeye döndü. 11'e 10 kaldık ve işin yine savunan kısmına döndük. O arada duran toplar neticesinde bulduğumuz gollerle oyun bir anda 3-0'a geldi. Daha sonra iki takımdan da birer oyuncu eksildi ve bu bölümde de takımımın savunma kısmında ortaya koyduğu mücadeleden de memnunum" ifadelerini kullandı.

Takımının savunma anlamında gösterdiği mücadeleden memnun olduğunu söyleyen Uçar, "Maçtan önce teknik adamlar birçok strateji planlar, oyunun senaryoları üzerinde düşünceler ortaya koyarız ama bu benim beklediğim bir senaryo değildi ama her durum ve şartta oynayabilen oyunu gol yemeden tamamlayan oyuncularımı bu anlamda tebrik ediyorum. Kocaelispor gibi büyük bir camiaya da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" diye konuştu.