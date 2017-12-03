Haber: Semih Baykal

Bolu Belediyespor Boluspor takımın farklı kazandığı maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında Mersin temsilcisinin teknik heyeti beklemedikleri bir yenilgi aldıklarını belirtti. Temsilcimizin başantrenörü Murat Yolcu ise “Mersin ekibi bir üst lig için kurulmuş bir kadroydu. Beklediğimizden çok daha kolay bir maç oldu. Oyuncularımla birlikte geçmiş haftalarda özellikle farklı öne geçtiğimiz anlarda yaşadığımız sıkıntıları bu kez tekrarlamadık. Serbest atışların özellikle deplasman maçlarındaki önemini biliyoruz. Bu konuda da tedbirlerimizi alacağız. Daha yüksek yüzdeli atışlar yapmamız gerekiyor” dedi.