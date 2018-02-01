Haber: Semih Baykal

Ümraniye yenilgisine rağmen iyi futbol oynandığını belirten Başkan Çarıkçı “Bu maçta inşallah 3 puan alırız dedik. Futbolda hiç beklemediğimiz bir skor tablosu ortaya çıktı. Maçın içersinde 3–4 net pozisyon, 3–4 tane daha iyi pozisyonlar vardı ama atamadık. Sonuçta bir hatadan dolayı da golü yedik. Hiç beklemediğimiz bir sonuç oldu. İyi futbol bütün herkesi mutlu etti” şeklinde konuştu.

“ARTIK BU HAFTAYI UNUTTUK”

Ümraniye yenilgisini geride bırakıp Gazişehir Gaziantep maçına odaklandığını belirten Necip Çarıkçı “Artık bu haftayı unuttuk. Bu haftaki Gazişehir Gaziantep maçına odaklandık. İnşallah bu haftaki Ümraniyespor maçının telafisini Gaziantep’te yapacağız. Takımımızda Cuma günü Gaziantep’e hareket edecek. İnşallah bu maçta 3 puan alırız” ifadelerini kullandı.

“BU HAFTADA ÇOK GÜZEL BİR HAFTA OLDU”

Ümraniye maçındaki taraftarlardan çok memnun olduğunu belirten Çarıkçı “İkinci yarıya Giresunspor galibiyetiyle başladık. Bu hem bizi hem de teknik heyet, futbolcuları ve taraftarları mutlu etti. Bu haftada çok güzel bir hafta oldu. Maçtan önce yaklaşık 3–4 bin seyirci Doğu’da savaşan Mehmetçik’e büyük bir gösteri yaptılar. Allah razı olsun. Taraftarımız gerçekten stadı doldurdu Boluspor’un heyecanıyla birlikte” dedi.